صرف المعاشات لشهر يناير 2025
اليوم بدء صرف معاشات يناير 2025 بعد توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي
اليوم بدء صرف معاشات يناير 2025 بعد توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي.
تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات شهر يناير 2025، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 1يناير 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يناير 2025.
حيث كانت قد أعلنت الهيئة القومة للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الماضية، عن زيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
وتهدف هذا الزيادة إلى تعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
تفاصيل الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمعاش
وبعد أن أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأدنى للمعاش، سيصبح الحد الأدنى للمعاش هو 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، حيث يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا.
أما الحد الأقصى للمعاش، فسيرتفع إلى 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيه، بزيادة بلغت 1.520 جنيهًا.
كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2.300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه مقارنةً بـ12600 جنيه سابقا.
وتأتي هذه الزيادات وفق الآلية السنوية التي نص عليها القانون لضمان تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش
وكشفت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، في بيان، إلى أنه سيتم تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وزيادة حدين أجر الاشتراك التأميني، لكل المؤمن عليهم بدءا من 1 يناير 2025.
طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا.
أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025
وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025 في:
وحددت الهيئة عدد من الأماكن لصرف معاشات يناير 2025، وهي كالآتي.
- منافذ شركة فوري.
- المحافظ الإلكترونية.
- ماكينات الصرف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- منافذ البريد المصري.
- صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي.
شرائح التأمينات الاجتماعية الجديدة في مصر
ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر إلى 14 شريحة، بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع بداية العام الجديد في الآتي:
- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.
- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
- الشريحة السادسة: 2990 جنيها.
- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
- الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.
- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.