تحديد موعد مباراة كأس السوبر الجزائري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات المهمة خلال الفترة القادمة.

تحديد موعد مباراة كأس السوبر الجزائري

حدد الاتحاد الجزائري يوم 11 يناير الجاري، موعدًا لعقد جمعية عمومية استثنائية لتكييف لوائحه مع القوانين الوطنية ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وجاء في بيان للاتحاد الجزائري اليوم الثلاثاء، أن جمعيته العمومية العادية ستعقد في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

من جهة أخرى، أكد البيان أن نهائي كأس السوبر الجزائري بين مولودية الجزائر حامل لقب الدوري وشباب بلوزداد حامل لقب الكأس سيقام يوم 8 فبراير (شباط) 2025 على ملعب 5 يوليو (تموز) في العاصمة الجزائرية.

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