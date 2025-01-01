شركة غير مرخصة.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بمدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام مدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، دون ترخيص، له معلومات جنائية، كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، بإنشاء وإدارة الشركة وقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد، وتحصله على مبالغ كبيرة منهم نظير ذلك، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على «17 أصلا وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبين في السفر للعمل بالخارج، و49 طلب توظيف للعمل بالخارج، و3 عقود للعمل بدولة أجنبية دون بيانات، وهاتف محمول للتواصل مع عملاء الشركة».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.