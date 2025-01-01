تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس جامعة أسيوط لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظات
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم، الأربعاء جولة مفاجئة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/ 2025م، شملت الجولة كليات الطب البيطري، والصيدلة 

 

ورافقه خلال الجوله الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتورة جيهان نبيل عميدة كلية الصيدلة ومارتن ناصر رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط

 واطمأن الدكتور المنشاوي، خلال جولته؛ على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير، والإجراءات اللازمة؛ لتوفير الهدوء، والمناخ المُلائم للطلاب، مشددًا على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية؛ وفق المعايير  المعتمدة التي تحدد ضوابط الأسئلة الامتحانية.

وبدأت الجولة؛ بتفقد الدكتور المنشاوي؛ أعمال الاختبارات الإلكترونية للفرقة الثانية، والرابعة بكلية الطب البيطري، والبالغ عدد الطلاب (330) طالبًا، وطالبة، وكلية الصيدلة، والبالغ عدد الطلاب (400) طالب، وطالبة، والتي تعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، وذلك بحضور؛ الدكتور مؤمن عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سعاد عبد اللطيف مدير وحدة الخدمات التكنولوجية، والدكتور أحمد صفا المشرف على التعليم الإلكتروني.

 وأكد الدكتور المنشاوي؛ على ضرورة اتخاذ الإجراءات المنظمة؛ لتطبيق الاختبارات الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تحديث المنظومة التعليمية، بداية من إنشاء المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، وإنشاء بنوك الأسئلة، وتصميم مواصفات الورقة الامتحانية، وتنفيذ الاختبارات سواء ورقيًا، أو إلكترونيًا؛ في المعامل، وتصحيح إجابات الطلبة على الأسئلة الموضوعية آليًا، وصولًا إلى إصدار النتائج، تحت إشراف، وتنفيذ المختصين في  هذا الشأن.

  وأعقب ذلك، توجه رئيس جامعة أسيوط؛ لتفقد امتحانات  الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة والبحوث الدوائية بجامعة أسيوط الأهلية، والبالغ عددهم (187) طالبًا، وطالبة، بحضور الدكتور حسن رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وطارق سيد أمين الكلية.

  وحرص الدكتور المنشاوي، خلال الجولة، على التحدث مع الطلاب؛ للاطمئنان على أوضاعهم، والاستماع إلى تعليقات عدد من الطلاب على الامتحانات، وما تتضمنه من أسئلة، متمنيًا لهم النجاح، والتفوق.

اسيوط أداء الامتحانات أربع أرق اختبار اختبارات أداء آسية اسيو أداء الامتحان أزمة استماع أسيوط اليوم اطمئنان أفق الـ ألا أحمد المنشاوي أحمد عبد المولى اخت الاجر أجرأ إجراء إجراءات احم الإجراءات الإجراءات اللازمة الاخ الأخت اتحاد اتحاد طلاب اتخاذ آجر جراء جري جولة مفاجئة مان مختص مختصين مدة مدير مدير وحدة وحدة ورقة وصول وطالبة وما يات

مواد متعلقة

مليار و730 مليون جنيهًا لمشروعات مياة والصرف الصحي فى أسيوط خلال عام 2024

بتكلفة نصف مليار جنية.. إنشاء 65 مدرسة جديدة بواقع 1172 فصل دراسي فى أسيوط خلال 2024

محافظ أسيوط يحرر محضر لمخبز ينتج رغيف خبز غير مطابق للمواصفات بحى غرب

محافظ أسيوط يفتتح المعرض المحلى لمسابقة ايساف الدولية للعلوم والهندسة بمدرسة أحمد ضيف الله الدولية

محافظ أسيوط يفتتح المركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية بني محمديات بمركز أبنوب

التاهيل التربوي لذوى الاعاقة في ندوة بثقافة أسيوط

محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات تزامنًا مع الإحتفال بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد

"بحضور الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة "بدء مراسم تلقى عزاء شقيق وزير الخارجية فى أسيوط

الأكثر قراءة

المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

3 أيام مهلة لبرشلونة لتسجيل أولمو

محمد مكى يحتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين

المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية

تنظيم الهيكل الإداري والأجندة المحلية أبرز قرارات مجلس إدارة تنس الطاولة

عاجل - رئيس الوزراء يستعرض مستجدات الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مؤتمر صحفي

محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"

بشكر كل الفنانين والصناع والمبدعين.. الملحن مدين يستقبل العام الجديد بهذه الرسالة