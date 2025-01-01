تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس جامعة أسيوط لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم، الأربعاء جولة مفاجئة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/ 2025م، شملت الجولة كليات الطب البيطري، والصيدلة

ورافقه خلال الجوله الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتورة جيهان نبيل عميدة كلية الصيدلة ومارتن ناصر رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط

واطمأن الدكتور المنشاوي، خلال جولته؛ على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير، والإجراءات اللازمة؛ لتوفير الهدوء، والمناخ المُلائم للطلاب، مشددًا على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية؛ وفق المعايير المعتمدة التي تحدد ضوابط الأسئلة الامتحانية.



وبدأت الجولة؛ بتفقد الدكتور المنشاوي؛ أعمال الاختبارات الإلكترونية للفرقة الثانية، والرابعة بكلية الطب البيطري، والبالغ عدد الطلاب (330) طالبًا، وطالبة، وكلية الصيدلة، والبالغ عدد الطلاب (400) طالب، وطالبة، والتي تعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، وذلك بحضور؛ الدكتور مؤمن عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سعاد عبد اللطيف مدير وحدة الخدمات التكنولوجية، والدكتور أحمد صفا المشرف على التعليم الإلكتروني.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ على ضرورة اتخاذ الإجراءات المنظمة؛ لتطبيق الاختبارات الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تحديث المنظومة التعليمية، بداية من إنشاء المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، وإنشاء بنوك الأسئلة، وتصميم مواصفات الورقة الامتحانية، وتنفيذ الاختبارات سواء ورقيًا، أو إلكترونيًا؛ في المعامل، وتصحيح إجابات الطلبة على الأسئلة الموضوعية آليًا، وصولًا إلى إصدار النتائج، تحت إشراف، وتنفيذ المختصين في هذا الشأن.

وأعقب ذلك، توجه رئيس جامعة أسيوط؛ لتفقد امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة والبحوث الدوائية بجامعة أسيوط الأهلية، والبالغ عددهم (187) طالبًا، وطالبة، بحضور الدكتور حسن رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وطارق سيد أمين الكلية.

وحرص الدكتور المنشاوي، خلال الجولة، على التحدث مع الطلاب؛ للاطمئنان على أوضاعهم، والاستماع إلى تعليقات عدد من الطلاب على الامتحانات، وما تتضمنه من أسئلة، متمنيًا لهم النجاح، والتفوق.