كان رايح المدرسة... إصابة تلميذ ابتدائي في حادث سير بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب تلميذ بالمرحلة الابتدائية، في حادث سير علي طريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل قرية رحيم بدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بعد أن صدمته سيارة ملاكي أثناء ذهابه إلى المدرسة، وتم نقل التلميذ إلى المستشفي لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.

 

تلقت أجهزة الأمنيه بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث سير علي طريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل قرية رحيم مما أسفر عن اصابة تلميذ بالمرحلة الابتدائيه أثناء عبوره الطريق للذهاب إلى المدرسه، حيث صدمته سيارة ملاكي مسرعة حال عبوره طريق الفيوم سنورس الزراعي، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرير محضر بالواقعة

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 

 

 

 

 

 

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