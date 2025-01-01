ننشر السيرة الذاتية للدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية الجديد بالأقصر

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارا بتكليف الدكتور محمد شعبان مديرا لفرع الرعاية الصحية بالأقصر خلفا للدكتور أحمد البرعي.

الدكتور محمد جمال شعبان من أبناء محافظة المنوفية ومواليد عام 1994 ميلاديا وخريج كلية صيدلة جامعة الأهرام الكندية، وشغل منصب مدير ادارة التقييم والمتابعة برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ثم رئيس الوحده المركزية للأبحاث والابتكار وريادة الأعمال برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما شغل منصب منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وعضو المكتب الفني لمساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، فيما عمل بإدارة العلاقات الصحية الدولية بقطاع مكتب وزير الصحة

والدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية بالأقصر الجديد، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني سابقا، وحصل على ماجستير ادارة أعمال جامعة حلوان، وماجستير اتصال سياسي جامعة القاهرة، ودبلومة العلوم السياسية في العلاقات الدولية جامعة القاهرة، كما حصل على العديد من الدورات في مجال الإدارة والقيادة وكذلك شارك في تمثيل نصر في العديد من المحافل الدولية والإقلامية.



كان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر استقبل الدكتور أحمد البرعى المدير السابق، بمرافقة الدكتور محمد شعبان مدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد، ورحب محافظ الأقصر بالدكتور محمد شعبان مهنئًا له بمنصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسير على خطى الدكتور أحمد البرعى لما حققه من نجاح مشهود بهيئة الرعاية الصحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما توجه بالشكر والعرفان للدكتور أحمد البرعى مدير أقليم الصعيد والمشرف على فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية سابقا، متمنيًا له دوام النجاح والعطاء بمنصبه الجديد بمحافظة الأسكندرية.