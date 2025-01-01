آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

أدى محمود بنتايج وزياد كمال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للثنائي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى الثنائي تدريبات الركض بمحيط الملعب بجانب بعض الأمور التأهيلية الأخرى باستخدام الأدوات المخصصة، وتدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويعاني محمود بنتايج من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، في حين يعاني زياد كمال يعاني من آلام في الظهر.

وفي نفس الوقت خاض محمد السيد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة على هامش المران ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقام اللاعب بأداء بعض التدريبات بالكرة دون المشاركة في التدريبات الجماعية، وفقًا للبرنامج الموضوع له نتيجة الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر للشباب في منشأ العضلة الأمامية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب