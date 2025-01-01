زواج وطلاق مزور.. حيلة ماكرة من مأذون مزيف لإسقاط ضحاياه بالقطامية



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي؛ لقيامه بانتحال صفة مأذون وتزوير وثائق الزواج والطلاق للنصب والإحتيال على المواطنين بالنزهة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية)، عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الاستفادة المادية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته عدد من وثائق الزواج والطلاق، وإخطارات عقد قران "مزورة"، وأكلاشيه، ولافتة إعلانية، وهاتفين محمولين.. بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.