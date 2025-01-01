افتتاح أعمال تطوير وتوسعة مركز الرعاية لأطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح

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محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح مركز التوحد


افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الأربعاء  أعمال تطوير وتوسعة مبنى   مركز الرعاية لأطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف سكرتير عام المحافظة والنائب حسن أبو قديرة عضو مجلس النواب والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي والمهندسة هدى عبدالرحمن حجاب مدير عام مديرية الإسكان.

ويأتي افتتاح أعمال توسعة مركز الرعاية النهاري لاطفال التوحد بمطروح مع إنشاء  مبنى جديد.

ويقام المبنى على طابقين ويتكون  من 18 غرفة تضم قاعات للعلاج الحسى والوظيفى والتخاطب إلى جانب قاعات  الألعاب الرياضية والتعليمية بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية وذلك  لتقديم الرعاية  لتلك الفئة من خلال عدد من المتخصصين فى هذا المجال.  

كما شهد محافظ مطروح خلال الإفتتاح  عدد من العروض الفنية والغنائية لأطفال الحضانات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بمطروح.

وأوضح   محافظ مطروح أن المركز تم افتتاحه  عام 2020   كأول مركز يقدم  الرعاية المناسبة لأطفال التوحد  والتخفيف عن أولياء أمورهم  معاناة السفر وتكاليف العلاج   خارج المحافظة،و فى إطار جهود الدولة لبناء الإنسان صحيًا وذهنيا خاصة ذوى الهمم باعتبارهم جزء من المجتمع مع إدماجهم  لتتم أعمال توسعة للمركز التى نحن بصدد افتتاحها اليوم لاستيعاب عدد أكبر من أطفال التوحد   وضم تبعيته لوزارة  التضامن الاجتماعى  لتقديم خدمات أوسع لتلك الفئة.

اعمال تطوير الألعاب الرياضية الاجتماعي أعمال توسعة التضامن الاجتماعى العروض الفنية اللواء خالد شعيب ة التضامن الاجتماعي

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