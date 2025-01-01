المدارس تستعد لتوزيع بطاقات أرقام جلوس الشهادة الإعدادية

أخبار مصر
بوابة الفجر

تسلمت مدارس الإعدادية بطاقات أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية، الخاصة بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، من الإدارات التعليمية، اليوم الخميس.

وتبدأ المدارس في توزيع بطاقات أرقام الجلوس على الطلاب بداية من الأسبوع المقبل، لمعرفة اللجان الذين يؤدون بها الإختبارات منتصف الشهر الجاري.


في سياق آخر أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول اختبارات الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وجاء كالتالي:

السبت 18 يناير (اللغة الأجنبية والهندسة)
الاثنين 20 يناير (اللغة العربية والتربية الدينية)
الثلاثاء 21 يناير (الجبر والاحصاء والتربية الفنية)
الاربعاء 22 يناير (العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات)
الخميس 23 يناير (الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية).

 

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