التعليم تستعد لرفع بطاقات أرقام جلوس أبناء الخارج على المنصة الإلكترونية

أخبار مصر
بوابة الفجر

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتجهيز بطاقات أرقام جلوس الطلبة المصريين فى الخارج، للفصل الدراسى الأول 2025، للعام الدراسى الحالى، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بأبناء الخارج.


من المقرر أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 - وفقا لجداول الامتحانات المعلنه علي منصة ابناؤنا في الخارج.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للطلبة المصريين فى الخارج حيث تبدأ الامتحانات بداية من 11 يناير الجارى حتى 19 من نفس الشهر.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة مواعيد الامتحانات حسب كل صف والمواد الدراسية.
https://sabroad.emis.gov.eg/


وكانت الوزارة حددت خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل خلال شهر نوفمبر الجارى وعلى ولي الأمر ضرورة إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وتحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الحساب الذى تم إنشاءه لولي الأمر، مع سداد الرسوم المقررة وهى 150 دولار وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

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