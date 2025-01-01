محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يشهدان احتفالية التطوع

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، احتفالية التطوع التي نظمتها جمعية صلاح الدين الأيوبي بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، والدكتور عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، والسيد محسن ربيع، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، والمتطوعين الحاضرين، وذلك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، دعم المحافظة الكامل لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تشارك تلك المؤسسات مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية بقرى محافظة الفيوم الأكثر احتياجًا، مشيدًا بدور جمعية صلاح الدين في هذا المجال، بوصفها إحدى أهم الجمعيات الرائدة في العمل المجتمعي.

وأوضح أهمية مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية التي تكسبهم الخبرات المتنوعة وتمنحهم الفرصة بشكل أكبر في الحصول على وظيفة، والنجاح فيها من خلال السمات المكتسبة من العمل التطوعي.

وأكد على ضرورة تكاتف الجميع وتعاونهم والوقوف خلف وطنهم للمرور من الأزمة الراهنة.

من جانبه أشار الدكتور ياسر مجدي حتاته، إلى أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعة، بوصفهم المحرك الرئيس للعمل التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، داعيًا الشباب للمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم والحرص على إفادتها وتنميتها.

وتابع أن الجامعة تعقد العديد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني للنهوض بمحافظة الفيوم، وتقدم كافة الاستشارات العلمية المطلوبة في مختلف المجالات.

وتناول الدكتور طلعت عبد القوي الحديث حول التشريعات الدستورية التي تنظم عملية إنشاء الجمعيات الأهلية، وكذلك حقوق المتطوعين المتمثلة في التدريب والتأهيل والتحفيز والحماية الاجتماعية، وكذلك المسؤولية الواقعه على المتطوعين كالامانة والعمل الجاد والالتزام بالقواعد الأخلاقية.

وصرح السيد محسن ربيع، أن العمل التطوعي بجمعية صلاح الدين انطلق منذ عشرين عامًا بجهود بسيطة، لكنها مع الوقت تقدمت بشكل كبير حيث تقدم جمعية صلاح الدين المساعدات لجميع مراكز محافظة الفيوم.

ودعا شباب الجامعة للتطوع والمشاركة في المشروعات التي تنفذها الجمعية، وقدم الشكر لمحافظ الفيوم ورئيس الجامعة على دعمهم للجمعية.

وصرحت منار سرحان المدير التنفيذي لجمعية صلاح الدين أن الجمعية تنفذ نشاطات في مجال الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية، وتدعم الشباب المتطوعين وتؤمن بقدراتهم في إنجاز أعمال الجمعية.

وتخلل الحفل عرض لعدد من النماذج الرائدة في مجال العمل التطوعي، وقام السيد محافظ الفيوم بتدشين مبادرة 20 عام من العطاء، كما قام رئيس الجامعة بإطلاق مبادرة نشر ثقافة العمل التطوعي لطلاب الجامعات والمدارس، وتم تكريم عدد من المتطوعين المتميزين بجمعية صلاح الدين.

02e63101-ad24-4b84-bfb3-dde9fd296f7e

5a4fa335-60ef-4c92-ae14-e49db8a84a60

5b84c476-f086-4b95-b93c-cda56763e44c

06c9a973-4f6f-4eef-8437-0c15059d05ba

7dd15f09-9baf-4c08-bd5a-d3333253dd4a

67a8fe2a-93b8-4876-8beb-30fd6375bf56

1483b687-37d9-4ba9-9ac7-8cb23eec1b2a

735445a9-7403-4ebb-a83a-7e56e9bc3332

bc99bb59-6807-49c3-b115-baea42bdd70e

bfe979ad-9699-4c3e-8ec5-d086f3fe48d1

cbba280e-72b3-4f71-9f6c-fe7c1b946117

cd34fe7d-e188-4316-bc35-6fc76c91d06d

d6ccd1a3-d954-4a75-9751-c76feb64c891