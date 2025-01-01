‏10 قتلى و30 جريحا في حادث صدم سيارة لحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

عربي ودولي
بوابة الفجر

‏أفادت وسائل إعلامية، بمقتل 10 أشخاص وإصابة 30 في حادث صدم سيارة لحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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