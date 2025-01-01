تعيين أحمد رشاد عبد العال في وظيفة أمين عام جامعة الفيوم

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تعيين الأستاذ أحمد
تعيين الأستاذ أحمد رشاد عبد العال في وظيفة أمين عام الجامعة

أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار وزاري رقم (٤٤٨٧) بتاريخ 2024/12/24 بتعيين أحمد رشاد عبد العال سيد أحمد- في وظيفة أمين عام جامعة الفيوم بدرجة وكيل أول وزارة.

 

ومن جهته الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، بخالص التهنئة لسيادته متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

 

 

وعلى جانب أخر شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، احتفالية التطوع التي نظمتها جمعية صلاح الدين الأيوبي بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

 

وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، والدكتور عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، والسيد محسن ربيع، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، والمتطوعين الحاضرين، وذلك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

 

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، دعم المحافظة الكامل لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تشارك تلك المؤسسات مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية بقرى محافظة الفيوم الأكثر احتياجًا، مشيدًا بدور جمعية صلاح الدين في هذا المجال، بوصفها إحدى أهم الجمعيات الرائدة في العمل المجتمعي.

 

وأوضح أهمية مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية التي تكسبهم الخبرات المتنوعة وتمنحهم الفرصة بشكل أكبر في الحصول على وظيفة، والنجاح فيها من خلال السمات المكتسبة من العمل التطوعي.

 

 

 

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