ألقى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محاضرة فنية تجمع جروس بلاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

وحرص جروس على شرح بعض الأفكار الخططية للاعبين لتنفيذها خلال المران وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تحت إشراف كريستيان جروس المدير الفني وأمير عزمي مجاهد المدرب العام، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وقام جروس بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وتوجيههم بشكل مستمر أثناء أداء الفقرة الخططية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب