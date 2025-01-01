الأهلي يغادر إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

الفجر الرياضي
كولر
كولر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في طريقها إلى الجزائر. ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتستغرق الرحلة من القاهرة حتى الجزائر قرابة 4 ساعات.

وحرص طارق قنديل رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق.

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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس الثلاثاء، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

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