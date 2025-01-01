التحريات السرية كشفت عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول بالقطامية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 4 متهمين بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بالقطامية.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام عدد من الأشخاص بالتردد على الظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة القطامية، مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة «محمل عليها كونتينر»؛ لسرقة المواد البترولية من أحد خطوط أنابيب البترول.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وعدد من الطلقات، والسيارة المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية، وبداخلها 25 ألف لتر سولار، والأدوات والأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، بقصد الربح المادي، وحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.