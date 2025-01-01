محافظ الجيزة يكلف بسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكوبري مزلقان ابو النمرس

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ بسرعة التنسيق لإنهاء المعوقات الخاصة بتصاريح الرى والمقايسات الخاصة بنقل مرافق الكهرباء والصرف الصحى لتمكين الشركة المنفذة لأعمال كوبرى أعلى مزلقان أبو النمرس من إنهاء الأعمال بالقطاعات المتبقية.
وشدد المهندس عادل النجار على مسئولي الشركة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء التشغيل التجريبي للكوبري وفقا للجدول الزمني دون تأخير لما يمثله من أهمية مرورية للمواطنين.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ اليوم الأربعاء للمرور على عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة ابو النمرس وتفقد موقف تقديم الخدمات لأهالى المركز. 
كما وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى لبحث إقامة موقف حضارى بمحيط مزلقان أبو النمرس لضم كافة الخطوط المتجهة من وإلى المدينة وفقًا لاحتياجات المواطنين ولرفع مستوى الواجهة الحضارية للمدينة ومنع الإنتظار العشوائى لسيارات السرفيس بمدخل المدينة ولتوفير السيولة المرورية ومنع الإزدحام بطريق مصر أسيوط الزراعى وكذا توفير موقع مناسب لإقامة موقف حضارى بديل لموقف شبرامنت بطريق ٦ أكتوبر مع مراعاة إقامته بذات الموقع لقربه من المناطق السكنية والتجارية.
رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى والمهندس أحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.

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