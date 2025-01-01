كل ما تريد معرفته عن ضرائب التليفونات 2025

ضرائب التليفونات تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية وبالتزامن مع بداية العام الجديد 2025.

ضرائب التليفونات

وتساءل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية وذلك لمعرفة تفاصيل تلك الضرائب وهل يمكن تطبيقها على هواتفهم المحمولة أما لأ خلال العام الجديد.

ضرائب التليفونات 2025

وعن ضرائب التليفونات 2025، أكد بيان مشترك صدر اليوم عن وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة "كما هي ولم تتغير"، وأن لكلّ مواطن قادم من الخارج موبايلًا "مُعفى" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

ويُسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك، إذ يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، للمرة الأولى، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

شروط ضرائب التليفونات 2025

تسري هذه المنظومة على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة التي لم يتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، ولا تشمل الهواتف التي تم شراؤها أو تشغيلها مسبقًا داخل البلاد أو من الخارج.

للتأكد من وجود رسوم مستحقة على هاتفك المحمول أم لا، يتعين على المستخدم إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، والمتوفر ضمن إعدادات الهاتف، عبر خانة مخصصة في تطبيق "تليفوني"، بعد ذلك، تظهر رسالة توضح إذا كانت هناك رسوم على الهاتف أم لا.

وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، يُعفى الهاتف المحمول الشخصي الذي يحمله المواطن العائد من الخارج من الرسوم الجمركية، ومع ذلك، في حال اصطحاب أكثر من هاتف، سيتم تطبيق رسوم بنسبة تصل إلى 38.5% على الأجهزة الإضافية، موضحًا أن التسجيل في المنظومة ضروري لضمان استمرار تشغيل الجهاز داخل مصر.



هدف ضرائب التليفونات 2025

فيما أكد رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، أن القرار لا يهدف إلى زيادة الأسعار ولكنه يسعى لضبط سوق الهواتف المحمولة، حيث يسهم في الحد من دخول الأجهزة المهربة بشكل غير قانوني ويدعم مصانع الإنتاج المحلية التي توفر أجهزة تضاهي المستوردة من حيث الجودة والمواصفات.

