محافظ الدقهلية يحيل 336 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة



أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 336 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شئونها، وأكد على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين خلال أربعة أيام.



ومن جهته أوضح مدير مديرية التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 261 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، وتحرير 75 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، كما ضبطت 130 كيلو لحم بلدي، 48 زجاجة زيت، 200 لتر سولار.

وأضاف أن المخالفات شملت في مجال المخابز، نقص وزن وعدم وجود بون صرف وعدم نظافة أدوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وبطاقات وعدم وجود ميزان، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت نشاط دون ترخيص وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وتجميع سلع مدعمة واستخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.