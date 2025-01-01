أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم، الذهب اليوم، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.. استقرار أم ارتفاع جديد؟

أسعار الذهب اليوم، الذهب اليوم، أسعار سبيكة الذهب اليوم، مع بداية العام الجديد اليوم يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب والمشغولات الذهبية، حيث يشغل بال المواطنين معرفة سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في مصر بالجنيه المصري والدولار.

حيث واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء، مع انطلق العام الجديد استقراره في بداية التداول، لليوم السادس على التوالي، بعد أن كان آخر تراجع لـ سعر الذهب عيار 21 بلغ قيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم، سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر، ولم يحدث أي تغيرات تذكر في سعر الذهب عيار 24 مع بداية التداول اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.

حيث سجل سعر عيار الذهب 24 نحو 4274 جنيها.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 3740 جنيهًا، ويصل سعره بالمصنعية 3840 جنيهًا.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى نحو 3205 جنيهات.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، في بداية التداول، نحو 29920 جنيها.

سعر الذهب اليوم للأوقية، ولم يحدث أي تغيرات تذكر في سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025،

عالميا بعد آخر ارتفاع له، لتسجل نحو 2615 دولارًا للأوقية.

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم