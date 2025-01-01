عارضو وحدة أيادي مصر بالفيوم يشاركون بمعرض "كنوز" للحرف اليدوية والتراثية بالغردقة

محافظات
جانب من المعرض
جانب من المعرض

شارك عدد من عارضي وحدة أيادي مصر بمحافظة الفيوم، فى فعاليات معرض "كنوز" للحرف اليدوية والتراثية، الذي أقيم بالممشي السياحي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 20 إلى 30 ديسمبر 2024، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والعارضين.

 

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وتحت إشراف الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، 

 

حيث قام عارضو "أيادي مصر" من أبناء محافظة الفيوم، بعرض منتجاتهم التي تشتهر بها المحافظة من السجاد اليدوي، والخوص، ومنتجات النخيل، ومنتجات الجلود، والمشغولات اليدوية، ولاقت منتجاتهم إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من الزائرين، لما تتمتع به من دقة عالية فى الخامات والتصميمات.

 

جدير بالذكر، أن تلك المعارض تأتي في إطار حرص الدولة علي دعم الأسر المنتجة، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية، فضلًا عن تعزيز فرص الترويج للحرفيين، وتسويق منتجاتهم الحرفية المتميزة.

 

 

 

 

 

 

 

txt

محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يشهدان احتفالية التطوع

0a2f4b45-8c57-42b6-a5b5-794703afb8fa
0a2f4b45-8c57-42b6-a5b5-794703afb8fa
4e323a72-2f9e-4087-a00c-b2e06d038f2c
4e323a72-2f9e-4087-a00c-b2e06d038f2c
45e29869-b65f-4c1f-bebb-7ba9ec314896
45e29869-b65f-4c1f-bebb-7ba9ec314896
59e6473c-8fb1-4c84-9a0c-0816f43f969e
59e6473c-8fb1-4c84-9a0c-0816f43f969e
6503beb5-7336-46ae-a292-81ad74fdf186
6503beb5-7336-46ae-a292-81ad74fdf186
940708dc-926e-4cb8-ae5d-e0f6ee242406
940708dc-926e-4cb8-ae5d-e0f6ee242406
b5acf5f0-9656-41bf-b276-865a05645c54
b5acf5f0-9656-41bf-b276-865a05645c54
fc1b697f-8c31-4318-8541-79a9ef473bb5
fc1b697f-8c31-4318-8541-79a9ef473bb5
الفيوم محافظ الفيوم وحدة ايادى مصر معرض كنوز الحرف اليدوية والتراثية الممشي السياحي بالغردقة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يفسخ عقد لاعبه المحترف بالتراضي

صورة شيرين عبدالوهاب تثير التساؤلات وتشعل الجدل بين جمهورها

مسئولو السفارة المصرية بالجزائر يستقبلون بعثة الأهلي في المطار

النهاية الحزينة لمحمد شوقي عبد العزيز: أزمة قلبية حادة أودت بحياته

إنقاذ اللاعبين في المستقبل.. النيابة تطالب بتزويد الأندية بأحدث الأجهزة الطبية

بعثة الأهلي تصل الجزائر استعدادًا للقاء شباب بلوزداد

وسائل إعلام: انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيغاس

فريق كرة القدم الأول بنادي جامعة حلوان يحقق فوزًا كبيرًا على مركز شباب البساتين