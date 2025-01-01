وزير الإسكان يُصدر قرارًا بتكليف اللواء مهندس أمين شوقي بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى بجانب عمله

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف  اللواء مهندس أمين شوقي عادل محمود حسانين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس قطاع المشروعات بالهيئة، بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى، وتكون له السلطات المقررة في هذا الشأن بجانب عمله على أن تتخذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظيفة.

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