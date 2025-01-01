نائب محافظ الفيوم يعقد لقاءً لخدمة المواطنين بقريتى أبو شنب وتلات

عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو شنب، التابعة لمركز أبشواى، التقى خلاله 26 حالة من أهالي القرية، بالإضافة إلى فحص 19 طلب ورقي، وذلك بحضور الأستاذ هانى رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، وممثلي الجهات المعنية.

كما عقد لقاءً لخدمة المواطنين بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، بحث خلاله 30 شكوى ومطلبًا للأهالي، وذلك بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ووجه نائب المحافظ، بدراسة المطالب والشكاوى وسرعة إيجاد الحلول اللازمة لها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات الملائمة لأبناء المحافظة.

كما عقد الأستاذ كامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بحضور الأستاذ سالم فتيح، رئيس مركز ومدينة طامية، بحث خلاله عدد 7 حالات، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بحضور الأستاذ محمد فتحي رئيس الوحدة مركز ومدينة سنورس، بحث خلاله عدد 9 حالات.

كما عقد الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 20 مطلبًا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، كما عقد لقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بحث خلاله 15 مطلبًا، وذلك بحضور الأستاذة شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلي الجهات المعنية.

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها في لقاءات خدمة المواطنين بمختلف المراكز، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

d77749d1-1c09-401e-923b-c3a48935cadc

dd93b7a2-1827-4580-8a1e-ae630240a30a

ecbde240-2682-4231-af70-decf5870051d

ef8c9ab3-8da1-40e7-a15b-4d65807549f2

f18d74d1-a9c1-43cd-bfb0-ad78995f43ca

9dff13f1-f33a-4c27-9d93-d39851243bc9