‏السفارة الأمريكية في دمشق: أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت ‏السفارة الأمريكية في دمشق، إنه أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - رئيس الوزراء يستعرض مستجدات الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مؤتمر صحفي

المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

3 أيام مهلة لبرشلونة لتسجيل أولمو

محمد مكى يحتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين

تنظيم الهيكل الإداري والأجندة المحلية أبرز قرارات مجلس إدارة تنس الطاولة

خطوات تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة أونلاين لأول مرة في مصر.. إعلان رسمي يغير قواعد الاستيراد

المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية

محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"