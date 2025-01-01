بقدوم العام الجديد.. سبايدرمان يحتفل مع أطفال مرضى لسرطان بالأقصر

احتفلت شخصية "سبايدرمان" مع أطفال الصعيد مرضى السرطان، فى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، مع بداية العام الجديد، وفى اليوم الأول من عام 2025، وذلك ضمن مبادرة " ارسم ضحكة"، والاحتفال في أجواء كرنفالية وبهجة وسعادة، وحركات اكروباتية، وتوزيع الهدايا عليهم، وذلك للتأكيد على مساندة المستشفى للمرضى، لبث روح التحدى، والامل والحماس في نفوس مرضى السرطان، ومساعدتهم على تخطي المرض بمعنويات مرتفعة.



وتواجد" سبايدرمان" بملابسه المعروفة ورأسه وعينيه المختفيتان داخل بدلته الخاصة، بتحرك فى اركان المستشفى بخفة وحركات تدفع الأطفال إلى الضحك والإبتسامة، بجانب زيارته للمرضى فى حجراتهم لتوزيع الهدايا، والتقاط الصور التذكارية معهم، وعمل حركات والعاب اكروباتية لدعمهم خلال رحلتهم العلاجية، والمساعدة فى تحسين حالتهم النفسية وإخراجهم من أجواء المرض.

وقال سبايدر مان، إنه في بداية العام سعدنا بزيارة الاطفال المرضى فى الصرح الطبى العملاق، لرسم ضحكة وبهجة علي وجوههم، مؤكدا على أن فريق اصنع ضحكة يوجه شكره وامتنانه على المجهود العظيم والملحوظ من كل العاملين في مستشفى الاورامان التي تصنع حياة جديدة لهؤلاء الأطفال.

ورحب،محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان؛ بالشاب الذى يقدم شخصية "سبايدر مان "للأطفال داخل المستشفى، مؤكدا على إن ذلك يخفف من معاناة المرضى، وإسعاد الأطفال، لافتا إلى أن أهم ما يحتاجه المريض في مسيرته العلاجية، هو الشعور بالسعادة والتفاؤل، مؤكدًا على ان المستشفى، ترحب بكافة المبادرات من مختلف الجهات والمؤسسات، التي تساعد المرضى على تحمل العلاج اليومي، إلى جانب رفع الروح المعنوية لهم خلال رحلة العلاج.

IMG-20250101-WA0016(1)

IMG-20250101-WA0016

IMG-20250101-WA0040