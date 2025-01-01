لمتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة ببلقاس ..محافظ الدقهلية يجتمع بمسئولي العربية للتصنيع

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا لمناقشة واستعراض ومتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس ونسب التنفيذ، بحضور اللواء إبراهيم محروس ممثل الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس اسامة اسماعيل ممثل صندوق التنمية الحضرية بمجلس الوزراء، وممثلى الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة، والأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس،وعدد من مديري الإدارات المعنية.

واستعرض محافظ الدقهلية سير الأعمال الجارية بالمشروعات، وطالب بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة عدد العاملين والفنيين القائمين على التنفيذ، والالتزام بالمواعيد المحددة في تنفيذ المشروعات وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لتنفيذها في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة والتي يتم تنفيذها انطلاقا من المسئولية تجاه المواطنين وحفاظا على موارد الدولة وسرعة الانتهاء من المشروعات في مواعيد تسليمها.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في توفير الدعم والتعاون اللازم لسرعة انجاز الأعمال في إطار النهوض بالقطاعات وتوفير خدمات مختلفة لم تكن موجودة أو تطوير ورفع كفاءة خدمات أخرى قائمة بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين في كل مكان.

وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس تشمل منطقة خلف مجلس المدينة واستكمال الأعمال في مناطق وابور النور وابو عطية وجاد والمريسي وتشمل أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب خلف المجلس وأعمال انترلوك وكهرباء، وتركيب حنفيات حريق ورصف ومصافي أمطار وإنارة.