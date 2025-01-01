لمتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة ببلقاس ..محافظ الدقهلية يجتمع بمسئولي العربية للتصنيع

محافظات
جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ الدقهلية

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا لمناقشة واستعراض ومتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس ونسب التنفيذ، بحضور اللواء إبراهيم محروس ممثل الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس اسامة اسماعيل ممثل صندوق التنمية الحضرية بمجلس الوزراء، وممثلى الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة، والأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس،وعدد من مديري الإدارات المعنية.

واستعرض محافظ الدقهلية سير الأعمال الجارية بالمشروعات، وطالب بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة عدد العاملين والفنيين القائمين على التنفيذ، والالتزام بالمواعيد المحددة في تنفيذ المشروعات وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لتنفيذها في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة والتي يتم تنفيذها انطلاقا من المسئولية تجاه المواطنين وحفاظا على موارد الدولة وسرعة الانتهاء من المشروعات في مواعيد تسليمها.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في توفير الدعم والتعاون اللازم لسرعة انجاز الأعمال في إطار النهوض بالقطاعات وتوفير خدمات مختلفة لم تكن موجودة أو تطوير ورفع كفاءة خدمات أخرى قائمة بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين في كل مكان.

وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة بلقاس تشمل منطقة خلف مجلس المدينة واستكمال الأعمال في مناطق وابور النور وابو عطية وجاد والمريسي وتشمل أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب خلف المجلس وأعمال انترلوك وكهرباء، وتركيب حنفيات حريق ورصف ومصافي أمطار وإنارة.

اسامة اسماعيل الالتزام بالمواعيد اعمال تطوير الهيئة العربية للتصنيع الاستفادة التنمية الحضرية الصرف الص الخدمات المقدمة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق القائمين العربية للتصنيع اللواء إبراهيم محروس المناطق غير المخططة المواعيد المحددة تنفيذ المشروعات تطوير المناطق غير المخططة طارق مرزوق محافظ الدقهلية صندوق التنمية الحضرية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يحيل 336 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

وكيل صحة الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول الجديد فى جراحات القولون والشرج

محافظ الدقهلية خلال جولة تفقدية: سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية

لبحث مؤشرات الآداء..وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعًا مع مديرى المستشفيات

تعرف على.. حصاد جامعة المنصورة من الإنجازات والأنشطة والاتفاقيات الدولية في 2024

شوارع المنصورة والاندية والكافيهات تستعد للاحتفال بالكريسماس

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - رئيس الوزراء يستعرض مستجدات الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مؤتمر صحفي

المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

3 أيام مهلة لبرشلونة لتسجيل أولمو

محمد مكى يحتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين

تنظيم الهيكل الإداري والأجندة المحلية أبرز قرارات مجلس إدارة تنس الطاولة

خطوات تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة أونلاين لأول مرة في مصر.. إعلان رسمي يغير قواعد الاستيراد

المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية

محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"