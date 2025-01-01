مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن عن بدء التسجيل دورة اللغة الإنجليزية فى المجال الرياضى

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء التسجيل في دورة اللغة الإنجليزية (المجال الرياضي)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

تشمل الدورة تدريبًا متخصصًا على المصطلحات المرتبطة بالاستماع، المحادثة، والكتابة، بإجمالي 24 ساعة تدريبية. وتستهدف الدورة تطوير مهارات الطلاب المهتمين باللغة الإنجليزية في السياق الرياضي.

ويدعو المركز جميع الراغبين في الالتحاق بالدورة إلى سرعة التسجيل، حيث تبلغ التكلفة 600 جنيه للطالب المصرى مع إحضار صورة البطاقة الشخصية، و150 دولارًا للطلاب الوافدين مع إحضار صورة جواز السفر.

الاستفسار التواصل مع إدارة المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك للحصول على مزيد من المعلومات:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057290088596

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