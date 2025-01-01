حسن خلفا لـ شعبان.. تغييرات قيادية في هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

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حسن خلفا لـ شعبان..
حسن خلفا لـ شعبان.. تغييرات قيادية في هيئة الرعاية الصحية بب

أصدر رئيس هيئة الرعاية الصحية قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسن رئيسًا لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، خلفًا للدكتور مصطفى شعبان، الذي تم تكليفه برئاسة الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، كما تم تكليف الدكتورة نهى الدغيدي نائبًا لرئيس فرع الهيئة ببورسعيد.


يُذكر أن الدكتور مصطفى شعبان قد شغل منصب رئيس فرع الهيئة ببورسعيد لأكثر من 10 سنوات، وكان له دور بارز في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، مع بداية منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

أما الدكتور أحمد حسن، فهو أحد القيادات الشابة المتميزة، حيث حقق نجاحات ملحوظة خلال فترة عمله نائبًا لرئيس الفرع، ويُعرف بحرصه على متابعة العمل ميدانيًا، مما يعكس أسلوبه العملي والفعال في إدارة الخدمات الصحية.

تعكس هذه التعيينات حرص هيئة الرعاية الصحية على تعزيز القيادات ودعم الكفاءات، لتحقيق مزيد من التطوير في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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