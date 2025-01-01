أرتيتا يحث فريقه للضغط على ليفربول من أجل اللقب

الفجر الرياضي
أرتيتا
أرتيتا

دعا مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، فريقه إلى الحفاظ على ثبات المستوى في النصف الثاني من الموسم لمواصلة الضغط على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون أمامه أي فرصة للفوز بأول ألقابه في المسابقة منذ 2004.

أرتيتا يحث فريقه للضغط على ليفربول من أجل اللقب

ويحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 18 مباراة، متأخرًا بفارق 9 نقاط عن ليفربول وبنقطة واحدة خلف نوتنغهام فورست صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.
وقال أرتيتا للصحافيين قبل مباراة فريقه أمام برنتفورد في وقت لاحق اليوم الأربعاء: "الصراع على اللقب لا يتوقف علينا نحن فقط، يتعين علينا أن نستمر في اللعب بقوة وأن نكون حاضرين في كل مباراة".
"إذا فاز فريق ما بجميع المباريات فإننا سنهنئه وننتقل إلى الموسم التالي، وإذا لم يفعل ذلك (وهذا لم يحدث في التاريخ) فسنكون هناك".

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واحتل آرسنال المركز الثاني في آخر موسمين، لكن المدرب الإسباني قال إن فريقه أظهر تحسنًا ملحوظًا هذا الموسم.
وأضاف "أثبتنا ذلك بالفعل هذا الموسم، وأنا متأكد من ذلك".
"لو حدث هذا في الموسم الماضي، عدد المباريات التي لعبناها بعشرة لاعبين (بعد البطاقات الحمراء) والإصابات في الفريق، بالتأكيد كان من الصعب أن نصل لهذا المركز حاليًا.
"قطع الفريق بالتأكيد خطوة أخرى، يتطور ويتكيف مع الظروف الجديدة، والآن سنخوض مباريات أخرى مع عدد أقل من اللاعبين، دعونا نواجه الأمر".

 

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