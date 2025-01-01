3 متسابقين يمثلون مصر.. مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم تُعلن نتائج المنافسات المحلية المؤهلة للدولية

اعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، قبل قليل، عن نتائج المسابقة المحلية المؤهلة للدولية، والتي من المقرر أن تنعقد فاعلياتها خلال شهر يناير من العام الجاري 2025.



وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة تأهل 3 متسابقين لتمثيل مصر في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني- الفائزون، وهم: عمر محمد حسين عبد الواحد من محافظة السويس، وخالد عطية عبد الخالق صديق من محافظة الشرقية، وعبد الرحمن حسين مصطفي الاسواني من أسوان، وذلك في ثلاثة أفرع مخالفة للحفظ والصوت الحسن والابتهال.



واعلنت الهيئة العليا اسماء الفائزون بالمسابقة المحلية والذين يتم تكريمهم خلال فاعليات المسابقة الدولية، فاز في حفظ القرآن للذكور عمر محمد حسين عبدالواحد 23 عام من محافظة السويس، وإبراهيم ياسر إبراهيم جابر 21 عانا - ميت غمر الدقهلية، وأحمد محمد صالح إبراهيم عيسي 25 عاما المحمودية - البحيرة، وعبدالله مصطفى محمد السيد21 عاما منيا القمح - الشرقية.



وفاز في فرع حفظ القرآن للاناث: زينب عبدالحكيم عبدالجواد الأميري 24 عاما المحلة الكبرى - الغربية،

وسارة السيد حسن ابوزيد 17 عاما - المنيا، وآية عبد الحميد عبد الفتاح أبوزهرة 23 عاما قطور - الغربية،

وفاطمة محمد عبد الستار 22 عاما العريش - شمال سيناء، وفاز بالصوت الحسن: خالد عطيه عبدالخالق صديق 21 عاما ديرب نجم - الشرقية، وسعيد محمد سعيد شراره 18 عاما الشهداء - المنوفية، ومحمد أحمد عبد الله عبد العال 24 عاما الزقازيق - الشرقية، وأدهم محمود دسوقي صادق 18 عاما أطفيح - الجيزة.



وفاز في فرع الابتهال الديني: عبدالرحمن حسين مصطفى أحمد الأسواني 25 عانا - أسوان، ومحمد ياسر محمود عبد الفتاح 24 عاما الدرب الأحمر - القاهرة،

ومحمد عادل مصطفى الاعسر 18 عاما شبرا الخيمة - القليوبية، وفاز بفرع حفظ القران للاطفال: محمد وائل احمد غريب 13 عاما ديرب نجم - الشرقية، وإسراء عبدالمجيد عاشور الغباشي 13 عاما كوم حمادة - البحيرة، والبراء ربيع عبد الجيد محمد سلامة 13 عاما ميت غمر - الدقهلية، ومحمد محمود علي عطالله 13 عاما دمنهور - البحيرة.



وفاز في فرع الابتهال والانشاد الديني للأطفال: أروى عبد العزيز عرفة شراقي 14 عانا الزقازيق - الشرقية،

وفياض احمد فياض محمود 11 عاما العياط - الجيزة،

وعمر عماد علي منصور 13 عاما دسوق - كفر الشيخ، وفاز في فرع الحافظ المتفقه: بلال محمد السيد جمعة 19 عاما دسوق - كفر الشيخ، ومحمود عبدالناصر حسين منصور 26 عاما بنها - القليوبية، وإسراء أحمد محمد محمد 24 عاما الزقازيق - الشرقية، ونها خالد عبدالله عبدالمقصود 29 عاما البدرشين - الجيزة، وأميمة محمود علي كاسب 32 عاما المنتزه - الإسكندرية، وعماد أبو بكر محمد إبراهيم 31 عاما أوسيم - الجيزة، وأحمد زكي فوزي زكي حميدة 19 عاما دمنهور - البحيرة، وأحمد تامر ممدوح صبري 12 عاما أبو حماد - الشرقية.



وفاز في فرع حفظ القرآن لـ أئمة الأوقاف: محمد النبوي عبدالجواد الديب، ومحمد أحمد صبح، وأحمد عبدالهادي مصباح المصري.



يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وتحمل من دورتها الدولية الثامنة أسم الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.