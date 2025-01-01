محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"

الفجر الرياضي
محمد العويس
محمد العويس

كشفت وسائل إعلام سعودية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل أحد أبرز اللاعبين في المنتخب السعودي.

محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"

قالت صحيفة الرياضية إن حارس المرمى محمد العويس أبلغ مسؤولي "الأخضر" برغبته في اعتزال اللعب الدولي.

وأوضحت "عقب خسارة السعودية أمام عمان في نصف نهائي "خليجي 26"، أكد العويس لمسؤولي المنتخب أنه سينهي مشواره الدولي مع الفريق".
وأشارت إلى أن هناك محاولات من قبل المسؤولين لإقناعه بالتراجع عن القرار حتى انتهاء تصفيات كأس العالم 2026.
ويعد محمد العويس إحدى الركائز الأساسية لـ "الأخضر" خلال السنوات الماضية، إلا أنه عانى من العديد من الإصابات مؤخرًا.

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وودع منتخب السعودية كأس الخليج من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة على يد عمان بنتيجة 1-2 أمس الثلاثاء، في مباراة أقيمت على إستاد جابر المبارك.

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