فريق كرة القدم الأول بنادي جامعة حلوان يحقق فوزًا كبيرًا على مركز شباب البساتين

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جامعة حلوان
جامعة حلوان

في مباراة مميزة أقيمت على ملعب مركز شباب البساتين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جامعة حلوان انتصارًا مستحقًا بنتيجة 4-1 في إطار منافسات الدوري المحلي. تألق الفريق بأداء رائع يعكس مستوى الإعداد العالي والروح القتالية التي يتمتع بها اللاعبون.

أحرز أهداف الفريق اللاعب محمود أبو عبيد احرز هدف، اللاعب محمد رمضان واحرز هدف واللاعب دشيش أحرز هدفين

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان، عن سعادته بهذا الفوز، مؤكدا على ان فوز الفريق اليوم هو اهداء جديد في بداية العام الجديد لمجتمع الجامعة ودليل على العمل الجاد والتعاون المثمر بين منظومة عمل النادي.
واكد اننا فخورون بلاعبينا الذين يمثلون الجامعة بأفضل صورة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية التي تعكس مكانة نادى جامعة حلوان.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، بأداء الفريق قائلًا: "هذا الفوز يُظهر مدى الالتزام والإصرار الذي يتمتع به اللاعبون والجهاز الفني. واكد اننا نسعى دائمًا لدعم فرق النادي بكل الإمكانيات اللازمة لتحقيق إنجازات مشرفة على مختلف المستويات الرياضية".

يُذكر أن هذا الانتصار يعزز مكانة نادي جامعة حلوان كأحد الأندية الرائدة في دعم الرياضة الجامعية وتقديم نماذج متميزة من الشباب الموهوب.

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فريق كرة القدم الأول بنادي جامعة حلوان يحقق فوزًا كبيرًا على مركز شباب البساتين