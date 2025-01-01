المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية
قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إن أداء المنتخب السعودي أمام نظيره العماني كان سيئًا ولم يرق إلى مستوى طموحات وأهداف الشعب السعودي.
المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية
وقال المسحل في تصريحات عقب مباراة الأخضر السعودي مع الأحمر العماني: "نعتذر لكل الجماهير، كنا نطمح للتأهل للنهائي، وهدفنا من البطولة كان هو تحقيقها وخلق انسجام أكثر.. لكن الأداء كان سيئًا".
وتابع: "كان لدينا هدفين من هذه البطولة، الأول هو المنافسة وخلق انسجام بين اللاعبين، سيما أن هناك العديد من اللاعبين الجدد في المنتخب، والثاني هو الفوز بلقب خليجي 26".
وأضاف: "ظروف المباراة كانت أسهل نوعًا ما للمنتخب السعودي، لكن للأسف كان أداء الأخضر جدًا سيئ".