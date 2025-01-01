اللواء خالد شعيب يستقبل اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام الجديد لمطروح

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محافظ مطروح واللواء
محافظ مطروح واللواء مجدي الوصيف

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام الجديد للمحافظة،وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ 
حيث وجه محافظ مطروح التهنئة للسكرتير العام متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد مؤكدا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للدفع بمنظومة العمل بكافة الملفات  بالمحافظة بما يعود على مزيد من جهود التنمية وتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين.

يذكر أن اللواء مجدي الوصيف شغل عدد من الوظائف القيادية  رئيس مدينة شبرا الخيمة ثم رئيسًا لحى شرق مدينة نصر كما شغل منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة جنوب سيناء وسكرتير عام مساعد لمحافظة دمياط، ثم سكرتير عام لمحافظة مطروح في ديسمبر ٢٠٢٤.كما استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام  عدد من رؤساء المدن الجدد كلا من
السيد / محمد صحصاح  رئيس مركز ومدينة الحمام، والسيد/ محمد أبو العينين رئيس مركز ومدينة الضبعة والسيد/ وليد منصور  رئيس مدينة سيوة.
ووجه محافظ مطروح التهنئة لرؤساء المدن الجدد مع تمنياته لهم بالتوفيق في مهام عملهم بما ييسر مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين.
مؤكدا على أهمية العمل الميدانى  و التفاعل والتواصل المستمر مع المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات وأعمال البنية التحتية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين  بنطاق كل مدينة.

السكرتير العام الخدمات المقدمة اللواء خالد شعيب اللواء مجدي الوصيف جهود التنمية رئيس مركز ومدينة الضبعة

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