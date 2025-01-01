«أثناء عبوره المزلقان».. مصرع شاب صدمه قطار في المنيا

توفي شخص صدمة قطار أثناء عبوره المزلقان في احدي قري مركز المنيا، تم نقله إلى المستشفي وحُرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص صدمة قطار قبلي مزلقان ماقوسه بمدينة المنيا أثناء عبوره الطريق.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "وليد.ع" 25 عام إثر دهسة من قطار بالمنيا.



تم نقل إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفي المنيا العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.