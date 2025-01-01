المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي المرج، عن أولى الصفقات الشتوية بتعاقده مع زياد مسعود لاعب وسط العبور والأهلى السابق، على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة محمد شعراوي على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

و شارك اللاعب مع فريقه في العديد من المباريات بالدورى والكأس، وسجل خمس أهداف وصنع أربعة.

و يواصل الفريق الأول تدريباته استعدادًا لملاقاة إسكو السبت المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر بالمجموعة السادسة.

العبور المرج المظاليم مظاليم القسم الثالث

الأكثر قراءة

عاجل - رئيس الوزراء يستعرض مستجدات الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مؤتمر صحفي

المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

3 أيام مهلة لبرشلونة لتسجيل أولمو

محمد مكى يحتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين

تنظيم الهيكل الإداري والأجندة المحلية أبرز قرارات مجلس إدارة تنس الطاولة

خطوات تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة أونلاين لأول مرة في مصر.. إعلان رسمي يغير قواعد الاستيراد

المسحل: أداء المنتخب السعودي كان سيئًا للغاية

محمد العويس يصدم "الأخضر" عقب الخروج من "خليجي 26"