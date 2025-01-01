المرج يتعاقد مع لاعب العبور على سبيل الاعارة

أعلن نادي المرج، عن أولى الصفقات الشتوية بتعاقده مع زياد مسعود لاعب وسط العبور والأهلى السابق، على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة محمد شعراوي على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

و شارك اللاعب مع فريقه في العديد من المباريات بالدورى والكأس، وسجل خمس أهداف وصنع أربعة.

و يواصل الفريق الأول تدريباته استعدادًا لملاقاة إسكو السبت المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر بالمجموعة السادسة.