إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين ترسكيل ودراجة بخارية في احدي قري مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية في قرية ادمو التابعة إداريا لمركز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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