محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار الرئيس لمبادرة "حياة كريمة"

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الفريق محمد فريد حجازي مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وذلك لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابع.

هذا وقد رحب "أكرم" بالفريق حجازي على أرض محافظة الإسماعيلية، وذلك في زيارته لمتابعة تطورات التنفيذ بهذا المشروع القومي العملاق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات، مما يحقق معيشة كريمة للأهالي في القرى الأكثر احتياجًا.

وتلا اللقاء تنظيم مؤتمرًا للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع ونسب التنفيذ برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية والهيئة الهندسية وقيادات محافظة الإسماعيلية وممثلي الأجهزة التنفيذية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى والمدرج بها 140 مشروع خدمي وتنموي، وتم الانتهاء من عدد 133 مشروع بنسبة إنجاز ٩٦.٧٪، وتشمل عددًا من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعددًا من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية، مراكز شباب، مدارس، مستشفيات، نقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.

وأشار "أكرم" إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مبادرة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع؛ من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم في كافة الجوانب.