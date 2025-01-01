مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تواصل تطوير شارع سوق الجملة ومنطقة إسكان مبارك

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، علي تواصل مديرية الطرق والنقل جهودها لتطوير البنية التحتية بمدينة المستقبل، ورصف شارع سوق الجملة.

وتقوم مديرية الطرق والنقل بتطوير ورصف شارع سوق الجملة بالمدينة، وذلك بترميم وضبط مناسيب الطريق، وإعادة رصفه وضبط مناسيب غرف الصرف الصحي وإنشاء طبانات للطريق، بما يسهل الحركة المرورية من وإلى السوق، وتيسيرًا لحركة المواطنين.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير التي تقوم بها المديرية في منطقه الإسكان الاجتماعي (إسكان مبارك) والتي يستمر العمل بها حتى 30/ 6 / 2025، وتشمل الأعمال تبليط ورصف وإنشاء غرف تفتيش للعمارات حسب الحاجة، وإنشاء خطوط صرف مغطى لبعض المناطق التي تعاني من الرشح في المنطقه المذكورة.

الجدي بالذكر أن محافظ الإسماعيلية قد وجَّه خلال افتتاحه لسوق اليوم الواحد بمدينة المستقبل بتطوير ورصف شارع سوق الجملة، وتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين جودة الحياة بالمدينة.