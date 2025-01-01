محافظ مطروح يتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري روميل

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء اعمال إحلال وتجديد كوبري روميل، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، ناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من مهندسي جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الذى يقوم بتنفيذ أعمال التطوير ليتماشى مع مكانة المحافظة السياحية وتوافد العديد من المصطافين وزوار المحافظة عليها مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على المقترح بما يخدم المنطقة ويليق بمكانة مدخل الشاطئ وشهرته السياحية و تخصيص أماكن لفتح مزيد من فرص عمل لشباب المحافظة بالمنطقة.

وتأتي أعمال إحلال وتجديد كوبرى روميل من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بعد تعرضه للتهالك والتقادم وتشمل أعمال التطوير تصميمات لكوبري لاند مارك معدني طائر ولاند سكيب وسيشن تصوير بإضاءة ليلية مع إنشاء محلات شارع مصر بعدد 20 محل لتوفير مزيد من فرص العمل المميزة للشباب ويستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائرى منطقة شاطئ روميل، ،بالإضافة إلى إجراء توسعة للمجرى المائى تحت الكوبرى لتجديد مياه البحيرة والسماح بحركة المراكب واليخوت الخفيفة مما يعمل على مواكبة جهود والتطوير التى تجرى على أرض مطروح خاصة بمدينة مرسي مطروح وتطوير الكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة السياحية

كما تفقد محافظ مطروح أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع بمدينة مرسي مطروح منها أعمال توسعة شارع الميناء توسعة لمسافة متر ونصف من الجانبين لتوسعة الحارات المرورية وزيادتها إلى ثلاثة حارات في كل اتجاه من أمام مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكما وجه محافظ مطروح خلال جولته بأهمية دراسة تعديل منطقة ميدان الإليزية بمدخل منطقة البوسيت لتيسير حركة المرور و تخفيف الكثافة المرورية بالمنطقة خاصة خلال موسم الصيف السياحى.