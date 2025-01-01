خطوات تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة أونلاين لأول مرة في مصر.. إعلان رسمي يغير قواعد الاستيراد

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة بمصر ومكافحة تهريب الأجهزة المستوردة، أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني". يتيح هذا التطبيق للمسافرين القادمين إلى مصر تسجيل هواتفهم المحمولة بسهولة وشفافية، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة للبلاد ويحارب التهريب غير القانوني للأجهزة. وفقًا للبيانات الرسمية، يُقدر أن 95% من الهواتف المستوردة تصل إلى مصر بطرق غير قانونية، مما يسبب اختلالًا في سوق الأجهزة المحمولة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. يساعد تطبيق "تليفوني" في تسهيل عملية التسجيل ويضمن تفعيل الهواتف المحمولة بطريقة قانونية وآمنة.

خطوات التسجيل على تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف المحمولة

تحميل التطبيق: أول خطوة هي تحميل تطبيق "تليفوني" على هاتفك الذكي من متجر التطبيقات سواء لأجهزة أندرويد أو iOS. إنشاء حساب جديد: بعد تحميل التطبيق، قم بفتح التطبيق واضغط على "إنشاء حساب". سيطلب منك إدخال معلومات شخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. إدخال بيانات الهاتف: ستحتاج إلى إدخال الرقم التسلسلي للهاتف المحمول (IMEI) الخاص بك، وهو الرقم الفريد الذي يمكن العثور عليه في إعدادات الهاتف. كما يجب عليك إدخال الموديل وبلد الشراء. تأكيد التسجيل: بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على "تأكيد". سيتم إرسال إشعار لتأكيد تسجيل الهاتف بنجاح. دفع الرسوم واستلام تصريح التشغيل: بعد التسجيل، يتم منح هاتفك تصريحًا للعمل في مصر لمدة 90 يومًا. إذا تجاوزت هذه المدة، يتم تطبيق رسوم جمركية تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف.

هل تشمل الرسوم الجمركية الهواتف القديمة؟

الهواتف المستوردة والمفعلة قبل إصدار القرار الرسمي لن تخضع للرسوم الجمركية. أما الهواتف التي يتم إدخالها بعد تطبيق القرار، يجب على المسافر إبلاغ مأمور الجمرك عن وجود هاتف جديد ليتم تحديد الرسوم.

مزايا تطبيق "تليفوني" وأثره على السوق المصري

التطبيق لا يقتصر فقط على تسهيل عملية تسجيل الأجهزة، بل يسهم أيضًا في توفير بيئة قانونية وآمنة للمستهلكين. كما يساعد في تقليل تهريب الهواتف المستوردة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الإيرادات العامة للدولة. ولم يقتصر دور الحكومة على إطلاق التطبيق فحسب، بل قامت أيضًا بتوزيع لافتات توعوية داخل المطارات والموانئ لتوجيه المسافرين حول كيفية استخدام التطبيق.

تطبيق "تليفوني" يعزز الشفافية والتنظيم في سوق الهواتف المحمولة بمصر

يُعتبر تطبيق "تليفوني" خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر. من خلال استخدام التطبيق، يمكن للمسافرين تسجيل هواتفهم بطريقة قانونية بسهولة، مما يحسن الوضع الاقتصادي ويقلل من المخالفات المتعلقة بالتهريب.