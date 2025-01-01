محافظ الجيزة يوجه بحسن استقبال المواطنين ويؤكد على عدم السماح بأي تقصير

"مهمتنا نسهل علي الناس وننجز لهم مصالحهم ومعاملاتهم " تكليفات واضحة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وجهها لرؤساء المراكز التكنولوجية بالحوامدية وابو النمرس لحثهم علي بذل مزيدًا من الجهد والتسهيل علي المواطنين وتلقي طلباتهم والتعامل معها على الفور.

جاء ذلك خلال جوله المحافظ التفقدية علي المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأبو النمرس والحوامدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف علي اي معوقات تواجههم.

وقد شدد محافظ الجيزة على رئيس مدينة أبو النمرس بسرعة التنسيق مع مديرية الإسكان لدعم المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالعدد الكافى من اللجان الفنية لسرعة البت فى طلبات المواطنين من المترددين على الوحدة المحلية بديوان عام المدينة والخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد المحافظ للمواطنين من المترددين على خدمات المراكز على أن المراكز التكنولوجية تم تخصيصها بنطاق المراكز والمدن والأحياء لتلقى جميع المطالب الخاصة بتعاملات المواطنين مع الإدارة المحلية مطمئنا الحضور بأن طبيعة العمل بها تتطلب توافر عدد من المستندات لإستيفاء الطلبات المقدمة من قبلهم ومن ثم معالجتها والبت بها وإخطار المواطنين بنتيجة التعاملات بصورة سريعة وأكثر مرونة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز التكنولوجية بحسن استقبال والتعامل مع المواطنين والتسهيل عليهم مؤكدًا علي إنه لن يسمح باي تقصير في ذلك مع اثابة المتميزين.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن ومعاونيهم ببحث عدد من المطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين خلال لقاءه بهم داخل المراكز وسرعة الرد عليها.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وأحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.

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