حمد إبراهيم يُعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري العام

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء مودرن سبورت بعد قليل لحساب منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري العام

وجاء تشكيل الدراويش لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد

خط الدفاع: حاتم سكر ، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي ، نادر فرج،إيريك تراوري مروان حمدي.

وفي الهجوم: خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

أحمد عادل، على الملواني، هشام محمد،محمد عبد السميع، عبد الله محمد، محمد خطاري،عمر القط،عبد الله السعيد، محمد زيدان.