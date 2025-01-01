سقوط 6 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الشجاعية



أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الأربعاء، بمقتل ستة مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت شقة سكنية لعائلة السويركي في شارع مشتهى بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد مواطن وثلاثة أطفال وامرأتين".

وأضافت أن "طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار باتجاه الأهالي في حي الشيخ رضوان غرب المدينة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 45553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108379 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

وأشار جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إلى أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم