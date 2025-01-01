تعرف على.. مناطق ومواعيد انقطاع المياه عن قرى مركز المنصورة ومحلة دمنة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت عن انقطاع المياه عن المناطق التالية:

▪شها "المنطقة القبلية"

محلة دمنه

وضعف المياه عن المناطق التالية:

قرية الدنابيق

قرية ميت مزاح

قرية سلامون القماش

شها "المنطقة الغربية"

واشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان ذلك سيكون لمدة 9 ساعات من الساعة 9:00 صباحا يوم السبت الموافق 2025/1/4 حتى الساعة 6:00 مساءا يوم السبت 4 /1 / 2025.

وأوضحت الشركة ان الانقطاع نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط 6 بوصة المغذي لمنطقة محلة دمنه على خط المياه الرئيسي 400 مم مركز المنصورة .

و ناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.