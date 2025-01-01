تعرف على.. مناطق ومواعيد انقطاع المياه عن قرى مركز المنصورة ومحلة دمنة بالدقهلية

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انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت محافظة الدقهلية ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت عن انقطاع المياه عن المناطق التالية:
▪شها "المنطقة القبلية" 
محلة دمنه
وضعف المياه عن المناطق التالية:
 قرية الدنابيق 
 قرية ميت مزاح 
قرية سلامون القماش
شها "المنطقة الغربية"
واشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان ذلك سيكون لمدة 9 ساعات من الساعة 9:00 صباحا يوم السبت الموافق 2025/1/4 حتى الساعة 6:00 مساءا يوم السبت 4 /1 / 2025.

وأوضحت الشركة ان الانقطاع نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط 6 بوصة المغذي لمنطقة محلة دمنه على خط المياه الرئيسي 400 مم مركز المنصورة  .
و ناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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