تعرف على.. مناطق ومواعيد انقطاع المياه عن قرى مركز المنصورة ومحلة دمنة بالدقهلية
أعلنت محافظة الدقهلية ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت عن انقطاع المياه عن المناطق التالية:
▪شها "المنطقة القبلية"
محلة دمنه
وضعف المياه عن المناطق التالية:
قرية الدنابيق
قرية ميت مزاح
قرية سلامون القماش
شها "المنطقة الغربية"
واشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان ذلك سيكون لمدة 9 ساعات من الساعة 9:00 صباحا يوم السبت الموافق 2025/1/4 حتى الساعة 6:00 مساءا يوم السبت 4 /1 / 2025.
وأوضحت الشركة ان الانقطاع نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط 6 بوصة المغذي لمنطقة محلة دمنه على خط المياه الرئيسي 400 مم مركز المنصورة .
و ناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.