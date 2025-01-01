الاقتصاد المصري يحقق نموًا إيجابيًا بنسبة 3.5%

رئيس الوزراء يعلن: افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا خلال 2025

بوابة الفجر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المتحف المصري الكبير سيُفتتح رسميًا خلال عام 2025، ليكون أحد أبرز المشروعات الثقافية في العالم، مؤكدًا على دور المتحف في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التفاهم مع صندوق النقد الدولي يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الدولة تعمل ضمن خطة استراتيجية واضحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو.

وخلال المؤتمر، أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5%، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. كما أوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على 63.5% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو.

 

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