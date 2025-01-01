محافظ الأقصر يشهد مراسم توقيع عقود المجمعات الصناعية الحرفية بإسنا

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فعاليات التوقيع
فعاليات التوقيع

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر  مراسم توقيع عدد ٢ عقد إيجار للمجمعات الصناعية الحرفية بقريتى الدير والشغب بمدينة أسنا.


وأوضح دكتور إبراهيم رمضان امين مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، أن  هذه المجمعات ضمن  ثلاثة مجمعات صناعية حرفية قامت هيئة تنمية الصعيد بالأقصر بإنشائها وتجهيزها لطرحها لأبناء المحافظة للإستثمار بها وتوفير فرص عمل، وذلك وفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وتكليفات اللواء ا.ح مهندس / شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.
و تم توقيع العقد الأول للمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب مركز إسنا للمستأجرة نورا محمد السايح عبدالله، ويتكون المجمع من عدد 2 طابق على مساحة 600م2، الدور الأرضي به عدد 4 ورشة كاملة التشطيب ومجهزة لأي صناعات حرفية وغرفة إدارة وغرفة أمن ومنظومة  مراقبة مزودة بشاشات وكاميرات للمراقبة، والدور العلوي به صالة على كامل المساحة تم تجهيزها بخط إنتاج ملابس جاهزة يتكون من عدد 39 ماكينة خياطة ( ماكينات خياطة – أورلية – أوفر – مقص – مكواة بخار – دبوس )،والمجمع يحتوي على دورات مياه وتم توصيل كافة المرافق للمجمع بالكامل بالإضافة إلى منظومة حريق متكاملة، كما أنه مؤهل لإستقبال ذوي الهمم،  ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أما العقد الثاني، للمجمع الصناعي الحرفي بقرية الدير مركز إسنا للمستأجر  أحمد عبدالحميد عبدالله ممثلا عن بيراميدز، ويتكون المجمع من ثلاثة قطاعات من المباني على مساحة 1200م2 يحتوي على عدد 8 ورش بمساحات من 75 إلى 95 متر، مجهزة وكاملة التشطيب لأي أنشطة صناعية حرفية وتم تزويدها بمراوح وشفاطات للتهوية. 
وتم تجهيز عدد 2 ورشة من إجمالي الورش  بخط إنتاج ملابس جاهزة يتكون من عدد 38 ماكينة خياطة ( ماكينات خياطة – أورلية – أوفر – مقص – مكواة بخار – دبوس )، وعدد 3 معرض لهذه الورش وغرفة إدارة وغرفة أمن ومنظومة مراقبة مزودة بشاشات وكاميرات للمراقبة ودورة مياه وأوفيس، والمجمع تم توصيل كافة النرافق اللازمة بالكامل،  ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجهود هيئة تنمية الصعيد لسرعة إنهاء كل الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالمجمعات الصناعية الحرفية، إلى جانب التسهيلات وخفض القيمة الإيجارية، وذلك بهدف جذب المزيد من الفرص الإستثمارية وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء المحافظة.
وشارك فى مراسم توقيع العقود كل من الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، ورمضان محمد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة.

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