مدبولي: تجاوزنا أصعب التحديات في 2024 وبداية قوية للعام الجديد برؤية استراتيجية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان مليئًا بالتحديات المعقدة، سواء من الداخل أو الخارج، حيث شهدت مصر ظروفًا استثنائية كان من أبرزها الأزمات الإقليمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد.

نجاح الحكومة في مواجهة الأزمات

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تمكنت بفضل تخطيطها الاستراتيجي وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، من تجاوز تلك الصعوبات. ومن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي سداد التزامات خارجية بقيمة 39 مليار دولار، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط العالمية.

التحديات التي أثرت على قناة السويس

وأوضح رئيس الوزراء أن الأزمات الإقليمية التي أثرت على حركة الملاحة في قناة السويس شكلت أحد أكبر الضغوط، لكن الحكومة تمكنت من التعامل معها بكفاءة ومرونة، مما ساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد.

الرؤية المستقبلية للعام الجديد

وأضاف مدبولي أن الحكومة تدخل العام الجديد برؤية واضحة وخطة مدروسة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب عن تفاؤله بتحقيق إنجازات أفضل، مؤكدًا قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات جديدة بما يخدم المصلحة الوطنية.