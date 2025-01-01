نوستالحيا جمعت بين فرق قطاعات وزارة الثقافة في تجسيد حي لرؤية وزير الثقافة

"هنو" يعلن من خلال نوستالحيا ٩٠/٨٠ أن القوة الناعمة المصرية بخير

استقبل جمهور البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم العام الجديد بشكل مختلف تماما.

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

حيث قدم خلال حفل رأس السنة الميلادية مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ والتي لاقت نجاحا كبيرا من الجمهور الذي تفاعل مع أحداث المسرحية بشكل كبير.

جمعت مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بين فرق قطاعات وزارة الثقافة في تجسيد حي لرؤية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو للتعاون بين أفرع الوزارة لخدمة المتلقي.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ عن سعادته بهذا النجاح الذي شهده مسرح البالون.

وقال تامر عبدالمنعم: أعلن من الآن أن منطقة العجوزة متمثلة في البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومسرح البالون ستكون عاصمة الإستعراض والإبهار في الشرق الأوسط.

وأضاف عبدالمنعم: أن معالي وزير الثقافة دكتور "هنو" أعلن من خلال نوستالحيا ٩٠/٨٠ أن القوة الناعمة المصرية بخير.

وطالب جمهور المسرح الذي حضر الحفل بإعادة عرض مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى على خشبة مسرح البالون.

وعادت مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى على مسرح البالون بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته وقت عرضها خلال موسم عيد الأضحى الماضي واستمرت لأكثر من ٢٠ ليلة طافت بها جزء كبير من محافظات مصر.

العرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرة ورؤية إخراجية تامر عبدالمنعم إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من ناحية أخرى أحيا حفل رأس السنة على مسرح البالون ميجا ستار مصطفى قمر.